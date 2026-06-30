BÖRSE AKTUELL: Aktienkursgewinne setzen sich fort, während die KI-Dynamik zunimmt - Japanischer Yen erreicht Tiefstand von 1986 (30.06.2026)

Die Börse aktuell startet mit freundlichen Vorzeichen in den neuen Handelstag. Vor allem die asiatischen Aktienmärkte sorgen für positive Impulse, nachdem der MSCI Asia Pacific Index seine stärkste Quartalsperformance seit fast 17 Jahren verzeichnete. Rückenwind kommt dabei insbesondere von der anhaltenden Rally im Halbleitersektor sowie von neuen Rekordständen an der Wall Street.

Im aktuellen Marktbericht Börse stehen neben den starken Kursgewinnen in Südkorea auch die Entwicklung des japanischen Yen, die Rohstoffmärkte sowie wichtige Konjunkturdaten aus China im Mittelpunkt. Anleger richten ihren Blick zudem auf Inflationsdaten aus Deutschland und neue Arbeitsmarktdaten aus den USA.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.