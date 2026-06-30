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XTB
30.06.2026 13:38 Uhr
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BÖRSE AKTUELL: Aktienkursgewinne setzen sich fort, während die KI-Dynamik zunimmt - Japanischer Yen erreicht Tiefstand von 1986 (30.06.2026)

Die Börse aktuell startet mit freundlichen Vorzeichen in den neuen Handelstag. Vor allem die asiatischen Aktienmärkte sorgen für positive Impulse, nachdem der MSCI Asia Pacific Index seine stärkste Quartalsperformance seit fast 17 Jahren verzeichnete. Rückenwind kommt dabei insbesondere von der anhaltenden Rally im Halbleitersektor sowie von neuen Rekordständen an der Wall Street.

Im aktuellen Marktbericht Börse stehen neben den starken Kursgewinnen in Südkorea auch die Entwicklung des japanischen Yen, die Rohstoffmärkte sowie wichtige Konjunkturdaten aus China im Mittelpunkt. Anleger richten ihren Blick zudem auf Inflationsdaten aus Deutschland und neue Arbeitsmarktdaten aus den USA.

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