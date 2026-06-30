Mit GLM-5.2 sorgt erneut ein offenes KI-Modell aus China für Aufsehen. Laut einem Test soll das Open-Weight-Modell fast so gut Sicherheitslücken aufspüren, wie das von der US-Regierung zurückgehaltene Mythos-Modell von Anthropic. Das chinesische KI-Unternehmen Zhipu AI alias Z.AI hat mit GLM-5.2 ein Modell veröffentlicht, das bei der Erkennung von Sicherheitslücken offenbar ähnlich gut arbeitet wie Anthropics Mythos. Das zeigen Benchmark-Tests der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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