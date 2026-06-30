Boston (www.fondscheck.de) - MFS Investment Management hat Henry Odogwu zum Senior Managing Director of Institutional Sales für die EMEA-Region ernannt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Odogwu ist für die Strategie des institutionellen Vertriebs von MFS IM in der gesamten EMEA-Region verantwortlich und leitet den Ausbau des institutionellen Geschäfts sowie die Kundenbetreuung in den wichtigsten Märkten der Region. Zu seinen Aufgaben zählen die Leitung des institutionellen Vertriebsteams, der Ausbau der Kontakte zu Investoren und Beratern, die Erschließung neuer Wachstumspotenziale und die regionale Vertriebs-Koordination. Damit wird er entscheidend dazu beitragen, die langfristigen strategischen Ziele des Unternehmens zu erreichen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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