Der Garantieanbieter Intec und der Batteriediagnostik-Spezialist Aviloo arbeiten künftig zusammen. Das Duo bietet eine Kombination aus Batteriezertifikat und Garantie für gebrauchte Elektrofahrzeuge an. Das Angebot richtet sich insbesondere an freie Autohändler und kleinere Händlerbetriebe. Das Batteriezertifikat von Aviloo dokumentiert den Gesundheitszustand der Hochvoltbatterie anhand einer herstellerunabhängigen Diagnose und weist den sogenannten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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