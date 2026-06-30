MÜNCHEN, June 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- WattCycle hat seine Teilnahme an der Intersolar Europe 2026 erfolgreich abgeschlossen. Im Mittelpunkt standen LiFePO4-Batterien und intelligente Speicherlösungen für Wohnmobile, private Haushalte, Balkonkraftwerke und Off-Grid-Anwendungen. Damit unterstrich das Unternehmen seine Rolle im europäischen Wandel hin zu flexibler Energieunabhängigkeit.

Im Rahmen der The smarter E Europe 2026 präsentierte WattCycle praxisnahe, sichere und benutzerfreundliche Speichersysteme für die tägliche Nutzung. Der Messestand verzeichnete großes Besucherinteresse. Gespräche konzentrierten sich vor allem auf Speicherleistung, einfache Bedienung, reale Anwendungsszenarien und langfristige Zuverlässigkeit.





Die Präsentation von WattCycle umfasste vier zentrale Anwendungsbereiche:

Balkonkraftwerk-Speicher: All-in-One- und stapelbare Lösungen für europäische Haushalte, angeführt vom WattCycle PIONEER 2500W Balkonkraftwerk-Speicher . Heim-Speicherlösungen: 48V Wand- und Rack-Systeme, darunter die 48V 628Ah Standbatterie für größere Backup-Anforderungen im Haushalt und skalierbares Energiemanagement. RV- und Outdoor-LiFePO4-Batterien: 12V- und 24V-Batterielösungen für Wohnmobile, Boote, Lkw, Golfcarts und Off-Grid-Anwendungen. Natrium-Ionen-Batteriekonzept: Ein zukunftsorientierter Ansatz für kältebeständige Outdoor-Speicher und alternative Batterietechnologien.





Besonders großes Interesse weckte die neue WattCycle 12V 314Ah Untersitz-Wohnmobilbatterie . Eine Teardown-Präsentation am Stand ermöglichte Besuchern einen direkten Blick auf den inneren Aufbau und die Verarbeitungsqualität. Damit verdeutlichte WattCycle seinen Fokus auf technische Entwicklung, Sicherheit und langfristige Zuverlässigkeit.





Auch die Creator Jens Broens und Gareth nahmen an den Aktivitäten am WattCycle-Stand teil. Gemeinsam mit dem CEO von WattCycle sprachen sie über Produktdesign, Nutzererfahrung und praktische Einsatzmöglichkeiten. Zusätzlich begleiteten sie die Messe mit Livestreams und teilten ihre Eindrücke mit einem größeren Publikum.





Am 25. Juni, dem letzten Messetag, führte WattCycle am Messestand vertiefende Gespräche mit Besuchern über Speichersicherheit, Produktinnovation und praktische Anwendungsanforderungen.





Die Beteiligung von Creatorn und Branchenvertretern zeigte das wachsende Interesse an praxisnaher Batterieleistung, Produkttransparenz und realen Speicheranwendungen.

Nach der The smarter E Europe 2026 wird WattCycle seine praktischen Speicherlösungen weiterentwickeln. Auf Basis sicherer Energiespeicherung, Innovation und zuverlässiger Verarbeitung möchte das Unternehmen Anwendern in mehr als 60 Ländern mehr Auswahl, Kontrolle und Freiheit im Umgang mit Energie bieten. Weitere Informationen finden Sie unter WattCycle .

Medienkontakt:

Unternehmen: WattCycle Power CO., LIMITED

Ansprechpartner: Rockson

E-Mail: service@wattcycle.com

Adresse: Unit A503, Building A, Lankun Group, Baoshi Road, Dajiingshan, Buxin Community, Xin'an Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, China

Website: https://www.wattcycle.de

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