Das Investieren in Anti-KI-Firmen wird aktuell immer populärer unter Investoren. Das beste Beispiel sind Konsumgüter oder Wasser und Umwelt, die auch in Zeiten von KI ihren Wert behalten und sogar im Wert steigen. Mit anderen Worten: langfristige Megatrends, die aufgrund der KI-Euphorie an der Börse womöglich zu wenig Beachtung finden. Oder auch Trends, die im Falle einer längeren Korrektur der KI-Werte, das Portfolio stärken. Glanbia: Der Protein-Boom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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