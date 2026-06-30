Die Rocket Lab-Aktie musste in den vergangenen Wochen starke Korrekturen über sich ergehen lassen, doch seit Ende letzter Woche zieht der Kurs wieder an. Nach einem Kursanstieg von fast +5% am Freitag schoss der Wert am Montag sogar um knapp +16% in die Höhe. Das steckt hinter der Rallye und so kann es jetzt weitergehen. Vom Raketenbauer zum Infrastrukturkonzern Rocket Lab hat die Übernahme von Iridium Communications angekündigt, die Kosten liegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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