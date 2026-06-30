Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 100 € auf 90 € gesenkt. Die Einstufung bleibt "Buy", aber das Signal ist eindeutig. Der Bausoftwarespezialist bekommt den Gegenwind der europäischen Softwarebranche deutlich zu spüren. Vorsichtigere Wachstumserwartungen Analyst Mohammed Moawalla begründet seinen Schritt mit einer zurückhaltenderen Einschätzung beim organischen Umsatzwachstum im zweiten Quartal. Auch für das Gesamtjahr hat er die Wachstumserwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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