Die Deutsche Telekom-Aktie hat heute mit 23,78 € einen weiteren Tiefststand seit 2024 markiert. Noch härter traf es die US-Tochter T-Mobile US, die an der Nasdaq am Vorabend knapp 5 Prozent verlor, während die T-Aktie mit minus 3 Prozent etwas glimpflicher davonkam. Warum geraten beide Werte so stark unter Druck? Satellitenkonkurrenz und Fusionsskepsis belasten UBS-Analyst Polo Tang hat am Montagabend zwei Gründe für den Kursverfall ausgemacht. Erstens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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