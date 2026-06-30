Die Volkswagen-Aktie bleibt weiter im Sinkflug. Nach den jüngsten Negativmeldungen setzt sich der Verkaufsdruck fort und das Chartbild hat sich deutlich verschlechtert. Anleger blicken nun auf die Frage, ob sich die Aktie zunächst stabilisieren kann oder weitere Tiefs folgen. Radikaler Sparkurs sorgt für neue Unsicherheit Volkswagen steht weiterhin vor einem tiefgreifenden Konzernumbau. Zuletzt sorgten Berichte für Aufsehen, wonach das Management ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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