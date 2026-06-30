Seit fast einem Jahr kennt die Strategy-Aktie fast nur eine Richtung, und zwar nach unten. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Bitcoin-Holding mehr als -75% ihres Börsenwerts eingebüßt. Doch am gestrigen Montag ging es plötzlich um +12% nach oben. Was steckte hinter dem Kurssprung und könnte er der Beginn eines Rebounds der Strategy-Aktie sein? Ein neuer Geschäftsrahmen Auslöser des gestrigen Kurssprungs der Strategy-Aktie ist die Bekanntgabe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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