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Risen Energy unterzeichnet auf der Intersolar Europe Verträge mit mehreren europäischen Partnern, um die Expansion in Europa voranzutreiben



30.06.2026 / 14:15 CET/CEST

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MÜNCHEN, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Kürzlich unterzeichnete Risen Energy auf der Intersolar Europe 2026 in München offiziell einen Vertriebsvertrag für die gesamte Palette an Energiespeicherprodukten mit seinem wichtigsten polnischen Partner, MyChinaPal, und festigte damit eine seit zwei Jahren bestehende intensive strategische Partnerschaft!

Als wichtiger Vertriebspartner und O&M-Partner von Risen Energy in Polen wird das Unternehmen seine starken lokalen Vertriebskanäle und Servicekapazitäten nutzen, um die Einführung der Speicherlösungen in ganz Polen und den angrenzenden Märkten zu beschleunigen. Im Rahmen der Intersolar Europe hat Risen Energy zudem Kooperationsabsichten mit mehreren anderen europäischen Partnern vereinbart und baut damit seine lokalen Vertriebskanäle und Servicenetzwerke weiter aus, um seinen Kunden in der gesamten Region effizientere und zuverlässigere Lösungen für saubere Energie anzubieten.

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