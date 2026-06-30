Hann. Münden (ots) -Mehr Kunden, mehr Verträge, mehr Geschäft - was zunächst nach Erfolg klingt, entwickelt sich für viele Maklerbüros schnell zur Belastung. Denn mit jedem neuen Kunden steigen auch Dokumentationspflichten, Rückfragen, Schadenmeldungen und Verwaltungsaufgaben. Während die Beratung eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte, dominiert zunehmend die Organisation des Tagesgeschäfts. Wie gelingt es Maklern, weiter zu wachsen, ohne sich selbst in administrativen Prozessen zu verlieren?Versicherungsmakler verdienen ihr Geld nicht mit Verwaltung. Ihr wirtschaftlicher Erfolg entsteht durch Beratung, Kundenbindung, Bedarfsermittlung und langfristige Kundenbeziehungen. Dennoch zeigt der Alltag vieler Vermittler ein anderes Bild: Ein erheblicher Teil der Arbeitszeit fließt in Dokumentation, Datenpflege, Vorgangsverwaltung und organisatorische Aufgaben. Mit jedem neuen Kunden steigen die Anzahl der Verträge, Rückfragen, Schadenfälle und Kommunikationsprozesse. Wachstum führt dadurch nicht automatisch zu mehr Ertrag, sondern häufig zu höherer Belastung. Besonders kleine und mittelgroße Maklerbüros geraten dabei schnell an ihre Kapazitätsgrenzen. Zwar arbeiten viele Vermittler bereits digital, doch zahlreiche Arbeitsschritte werden weiterhin manuell durchgeführt. Daten werden mehrfach erfasst, Informationen zusammengesucht und Vorgänge von Hand nachverfolgt. Die Folge: Es bleibt immer weniger Zeit für die eigentliche Beratung. "Viele Vermittler glauben, sie hätten ein Vertriebsproblem. Tatsächlich haben sie oft ein Prozessproblem", erklärt Sam Plett, Experte für Versicherungen und Finanzanlagen sowie Begleiter selbstständiger Makler beim Aufbau eigener Unternehmen."Wer dauerhaft an operativen Aufgaben festhängt, baut sich kein Unternehmen auf - er schafft sich lediglich einen Vollzeitjob mit immer mehr Verantwortung", betont Sam Plett weiter. Als Experte für Versicherungen und Finanzanlagen begleitet er seit Jahren Vermittler auf dem Weg ins freie Unternehmertum und beim Aufbau eigener Maklerunternehmen. Dabei unterstützt Sam Plett Makler nicht nur bei fachlichen und vertrieblichen Fragen, sondern insbesondere bei der Entwicklung unternehmerischer Strukturen, die nachhaltiges Wachstum ermöglichen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Maklern kennt er die typischen Herausforderungen wachsender Bestände ebenso wie die Ursachen für operative Überlastung. Sein Fokus liegt darauf, Vermittlern mehr unternehmerische Freiheit zu ermöglichen, indem Prozesse optimiert, Ressourcen gezielter eingesetzt und dabei zunehmend KI-gestützte Lösungen genutzt werden, um Wachstum auf ein stabiles Fundament zu stellen.Warum gute Beratung an schlechten Prozessen scheitert: Die Folgen manueller AbläufeBeratungsqualität entsteht nicht allein durch Fachwissen. Sie hängt ebenso davon ab, wie schnell Informationen verfügbar sind, wie zuverlässig Prozesse funktionieren und wie effizient ein Maklerbüro organisiert ist. Genau an dieser Stelle entstehen jedoch in vielen Unternehmen unnötige Reibungsverluste. Werden Kundendaten mehrfach erfasst, Dokumente in unterschiedlichen Systemen gespeichert oder Informationen zwischen verschiedenen Anwendungen übertragen, steigt der Aufwand mit jedem einzelnen Vorgang. Medienbrüche führen darüber hinaus dazu, dass Daten erneut geprüft werden müssen, während unvollständige Dokumentationen Rückfragen verursachen und zusätzliche Bearbeitungsschritte nach sich ziehen. Gleichzeitig erhöht sich die Fehleranfälligkeit, weil Informationen manuell übertragen oder an mehreren Stellen gepflegt werden.Die Auswirkungen zeigen sich nicht nur intern, sondern auch in der Kundenkommunikation: Bearbeitungszeiten verlängern sich, Rückmeldungen verzögern sich und Mitarbeitende verbringen einen erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit damit, Informationen zu suchen oder Vorgänge nachzuvollziehen. Was zunächst wie kleine organisatorische Schwächen wirkt, entwickelt sich mit wachsendem Bestand schnell zu einem echten Wettbewerbsnachteil.Gerade in einem Markt, in dem Kunden schnelle Reaktionen und professionelle Abläufe erwarten, wird deutlich, wie eng Prozesse und Beratungsqualität miteinander verbunden sind. "Jede Stunde, die in Verwaltung investiert werden muss, fehlt letztlich für persönliche Gespräche, individuelle Betreuung und den Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen", mahnt Sam Plett.Warum mehr Personal nicht automatisch die Lösung istWenn die Arbeitsbelastung steigt, erscheint zusätzliches Personal häufig als naheliegende Lösung. Schließlich können mehr Mitarbeitende theoretisch auch mehr Aufgaben übernehmen. In der Praxis zeigt sich jedoch oft, dass neue Mitarbeiter allein keine strukturellen Probleme lösen. Jede zusätzliche Person verursacht nicht nur Kosten, sondern benötigt auch klare Prozesse, um effizient arbeiten zu können. Fehlen diese Strukturen, werden bestehende Probleme häufig lediglich auf mehr Schultern verteilt. Statt die Organisation zu entlasten, steigt die Komplexität weiter an, weil Abstimmungen, Übergaben und Kontrollaufgaben zunehmen.Sam Plett beobachtet dieses Muster regelmäßig bei Vermittlern. Viele konzentrieren sich zunächst erfolgreich auf den Vertrieb und die Kundengewinnung. Die organisatorischen Grundlagen entwickeln sich dagegen oft langsamer. Dadurch wächst zwar der Kundenbestand, gleichzeitig steigt jedoch auch die Zahl der Aufgaben, die manuell bearbeitet werden müssen. "So entsteht irgendwann eine Situation, in der weiteres Wachstum nicht mehr als Erfolg empfunden wird, sondern als zusätzliche Belastung", erklärt er.Unternehmerische Freiheit entsteht deshalb nicht automatisch durch größere Teams, sondern durch Prozesse, die unabhängig von einzelnen Personen funktionieren und auch bei steigenden Beständen zuverlässig skalieren. Erst wenn Abläufe klar definiert, dokumentiert und wiederholbar sind, können Makler nachhaltig wachsen, ohne dass jede neue Wachstumsstufe zusätzlichen organisatorischen Druck erzeugt.Prozesse statt Einzelarbeit: Was erfolgreiche Makler anders machenErfolgreiche Makler betrachten Verwaltung nicht als unvermeidbare Begleiterscheinung ihres Geschäfts, sondern als Bereich mit erheblichem Optimierungspotenzial. Statt jede Aufgabe individuell zu lösen, analysieren sie systematisch, welche Tätigkeiten regelmäßig wiederkehren und wie sich diese effizienter gestalten lassen.Der erste Schritt besteht meist darin, Routinen sichtbar zu machen. Oft summieren sich gerade diese wiederkehrenden Aufgaben über Wochen und Monate zu einem erheblichen Zeitaufwand, ohne dass dies im Tagesgeschäft unmittelbar auffällt. Werden solche Prozesse identifiziert, lassen sie sich standardisieren, dokumentieren und anschließend automatisieren. Eine zentrale Datenhaltung unterstützt diesen Prozess zusätzlich, da Informationen jederzeit verfügbar sind und nicht mehrfach erfasst oder gepflegt werden müssen. Genau hier setzt ein modernes Maklerverwaltungsprogramm an: Es bündelt Daten, strukturiert Abläufe und schafft die technische Grundlage für effiziente Prozesse.Doch erfolgreiche Makler gehen noch einen Schritt weiter. Sie optimieren Prozesse nicht nur, um Zeit zu sparen, sondern um Wachstum überhaupt erst möglich zu machen und das sowie die Kundenergebnisse zu verbessern. Statt ausschließlich darüber nachzudenken, wie neue Kunden gewonnen werden können, stellen sie sich eine andere Frage: Wie lässt sich jeder zusätzliche Kunde betreuen, ohne dass der Verwaltungsaufwand im gleichen Maß steigt? Genau hier entsteht der Unterschied zwischen selbstständiger Tätigkeit und unternehmerischem Wachstum. "Wer jeden neuen Kunden mit zusätzlichen manuellen Aufgaben bezahlt, stößt früher oder später an zeitliche Grenzen", mahnt Sam Plett. "Wer dagegen Prozesse schafft, die skalierbar funktionieren, kann seinen Bestand ausbauen, ohne dass jede Wachstumsstufe neue operative Belastungen erzeugt." Ziel ist eine Organisation, die mitwächst und gleichzeitig effizient bleibt.Der entscheidende Gedanke dabei lautet: Ein Maklerverwaltungsprogramm sollte nicht nur Informationen speichern, sondern aktiv dazu beitragen, Arbeit zu reduzieren. Wer Prozesse systematisch gestaltet, schafft die Grundlage für nachhaltiges Wachstum, reduziert die Abhängigkeit von manueller Einzelarbeit und gewinnt gleichzeitig mehr Zeit für die Betreuung seiner Kunden. Technologie wird dadurch vom reinen Verwaltungswerkzeug zum strategischen Erfolgsfaktor.Wie Professional Works Verwaltungsaufwand reduziertGenau an diesem Punkt setzt Professional Works an. Das Maklerverwaltungsprogramm unterstützt Makler dabei, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und unnötige Verwaltungsaufgaben zu reduzieren. Ein typisches Beispiel ist die Datennutzung: Statt Kundendaten mehrfach in unterschiedlichen Anwendungen erfassen zu müssen, werden Informationen zentral verwaltet und systemübergreifend genutzt. Vertrags-, Kunden- und Bestandsdaten bleiben automatisch aktuell und stehen jederzeit zur Verfügung. Das spart Zeit und reduziert gleichzeitig Fehlerquellen.Darüber hinaus verbindet Professional Works zentrale Arbeitsbereiche wie CRM, Vorgangsmanager, Vergleichsrechner, Abrechnung, BiPRO-Postfach, elektronische Signatur, Beratungsunterstützung und Kunden-App innerhalb einer gemeinsamen Umgebung. Statt zahlreiche Einzellösungen parallel zu nutzen, greifen Makler auf ein zentrales System zu, in dem Daten, Dokumente, Kommunikation und Prozesse miteinander verknüpft sind. Dadurch werden Doppeleingaben vermieden, Informationen schneller verfügbar gemacht und Arbeitsabläufe effizienter gestaltet.Der Nutzen zeigt sich unmittelbar im Arbeitsalltag: Der Verwaltungsaufwand sinkt, Prozesse laufen strukturierter ab und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern oder Verzögerungen wird reduziert. Gleichzeitig profitieren Kunden von schnelleren Reaktionszeiten und einer höheren Servicequalität.Ein besonderer Vorteil: Professional Works inklusive Professional Works X steht Partnern der Fonds Finanz Maklerservice GmbH sowie des DEMV Deutscher Maklerverbund kostenfrei zur Verfügung. Damit erhalten zahlreiche Vermittler Zugang zu einer Lösung, die zentrale Arbeitsabläufe verbindet und moderne KI-Funktionen in den Makleralltag integriert.Wenn KI nicht nur antwortet, sondern Aufgaben übernimmt: Der Unterschied zwischen Chatbots und agentischer KIKünstliche Intelligenz spielt dabei eine zunehmend wichtige Rolle. Während viele Makler bereits erste Erfahrungen mit KI-Anwendungen sammeln, zeigt sich in der Praxis schnell ein entscheidender Unterschied zwischen unterstützenden Werkzeugen und tatsächlich entlastenden Lösungen. Viele Systeme helfen bei der Informationssuche oder liefern Textvorschläge für bestimmte Aufgaben. Die eigentliche Arbeit verbleibt jedoch häufig beim Nutzer, der Informationen prüfen, Entscheidungen treffen und Prozesse selbst anstoßen muss. Genau hier stoßen klassische KI-Anwendungen oft an ihre Grenzen. Sie liefern Antworten, übernehmen jedoch selten operative Tätigkeiten. Dadurch werden einzelne Arbeitsschritte zwar beschleunigt, vollständige Prozesse bleiben jedoch weiterhin von manueller Bearbeitung abhängig.Professional Works X (PWX) verfolgt deshalb einen anderen Ansatz. Die Lösung basiert auf agentischer KI und ist darauf ausgelegt, nicht nur Informationen bereitzustellen, sondern aktiv Aufgaben innerhalb des Systems auszuführen. Makler können PWX per Sprache oder Texteingabe steuern und dadurch zahlreiche Routineaufgaben deutlich effizienter bearbeiten.Im Alltag wird dieser Unterschied besonders greifbar: So kann PWX beispielsweise eingehende Informationen zu einem Schadenfall analysieren, relevante Daten ergänzen und die Vorbereitung einer Schadenmeldung unterstützen. Ebenso lassen sich Bestandskunden automatisiert analysieren, um Versorgungslücken oder Beratungsbedarfe frühzeitig zu erkennen. Darüber hinaus kann die KI potenzielle Beratungsanlässe identifizieren und Makler bei der Vorbereitung passender Gespräche unterstützen.Zusätzlich ist PWX in der Lage, komplexe Dokumente wie Versicherungsbedingungen zu analysieren und die enthaltenen Informationen mit vorhandenen Kundendaten zu verknüpfen. Auch Tarifwechselpotenziale lassen sich schneller identifizieren, indem Dokumenteninhalte und Bestandsdaten automatisch zusammengeführt werden. Darüber hinaus kann die Lösung bestimmte Kundensegmente herausfiltern - beispielsweise Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung - und daraus Bedarfs- oder Angebotsübersichten erstellen. Dadurch werden konkrete Beratungsanlässe sichtbar, die im Tagesgeschäft häufig unentdeckt bleiben würden. Dadurch entwickelt sich KI vom reinen Informationswerkzeug zu einem operativen Assistenten, der aktiv dazu beiträgt, Verwaltungsaufwand zu reduzieren und wertvolle Zeit für die Kundenberatung freizusetzen.Mehr Beratungsqualität durch bessere Informationen - warum Automatisierung den Makler nicht ersetztAutomatisierung bedeutet allerdings nicht, dass der Mensch überflüssig wird. Vielmehr schafft sie die Voraussetzungen dafür, dass Makler ihre eigentliche Stärke stärker in den Mittelpunkt stellen können: die persönliche Beratung. Vertrauen entsteht schließlich nicht durch eine Software, sondern durch Gespräche, Erfahrung und individuelle Empfehlungen. Kunden erwarten Orientierung, fachliche Kompetenz und eine Einschätzung ihrer persönlichen Situation. Diese Verantwortung bleibt auch in einer zunehmend digitalisierten Branche beim Makler.Automatisierte Prozesse übernehmen dagegen Aufgaben, die keinen direkten Mehrwert für die Kundenbeziehung schaffen. Sie bereiten Informationen auf, analysieren Datenbestände und reduzieren zeitaufwendige Routinetätigkeiten. Dadurch stehen relevante Informationen schneller zur Verfügung und können gezielter in die Beratung einfließen.Für Makler bedeutet das eine bessere Vorbereitung auf Kundengespräche, einen umfassenderen Blick auf bestehende Versorgungssituationen und die Möglichkeit, Beratungsanlässe frühzeitig zu erkennen. Die Qualität der Beratung steigt somit nicht trotz Automatisierung, sondern gerade durch die Freiräume, die effiziente Prozesse schaffen. "Technologie ersetzt den Makler nicht - sie unterstützt ihn dabei, seine Expertise dort einzusetzen, wo sie den größten Nutzen entfaltet", betont Sam Plett abschließend.Sie möchten Ihr Maklerunternehmen effizient skalieren, mehr Zeit für Beratung gewinnen und Wachstum ermöglichen, ohne ständig neue Verwaltungsaufgaben aufzubauen? Dann melden Sie sich jetzt bei Sam Plett (https://samplett.de/) und vereinbaren Sie einen Termin, um sich unverbindlich beraten zu lassen!Pressekontakt:Sam PlettE-Mail: info@samplett.deWebseite: https://samplett.de/Original-Content von: Sam Plett, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180844/6305365