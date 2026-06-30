Berlin (ots) -Nach Stationen in Istanbul und Taschkent hat der INMerge Innovation Summit (https://www.inmerge.az/inmerge-berlin-2026) am 29. Juni seine diesjährige internationale Event-Serie mit INMerge Berlin im AXICA Convention Center abgeschlossen.Der Summit brachte Gründer, Investoren, Corporate Innovators, C-Level-Führungskräfte, Start-ups, Venture-Capital-Vertreter und Technologieführer zusammen, um neue Möglichkeiten für Investitionen, Partnerschaften und Marktexpansion in Europa und Zentral-Eurasien zu erschließen.Als dritte und letzte internationale Station vor dem Flagship-Event des INMerge Innovation Summit im November in Baku, diente INMerge Berlin als offizielles Side-Event der GITEX Europe. Das in Zusammenarbeit mit Plug and Play organisierte Event bot eine Plattform für hochkarätige Diskussionen, Networking sowie grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen dem europäischen Innovationsökosystem und den schnell wachsenden Märkten Aserbaidschans, des Kaukasus, Zentralasiens und darüber hinaus."INMerge Berlin markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des INMerge Innovation Summit. Mit der erstmaligen Durchführung in Europa erweitern wir den Austausch über regionale Grenzen hinaus und schaffen eine stärkere Brücke zwischen Europa, Aserbaidschan, dem Kaukasus, Zentralasien und aufstrebenden Innovationsmärkten. Die Veranstaltung unterstreicht unser Ziel, Gründer, Investoren, Unternehmensvertreter und Ökosystem-Akteure rund um Ideen zu vernetzen, die die Zukunft von Technologie und Unternehmertum prägen können", sagte Farid Mammadov, CEO von PASHA Financial Holding.Die Agenda begann mit einer Eröffnungsrede und einer Keynote, wurde mit Panels und einem Fireside Chat fortgesetzt und endete mit einem Startup-Pitch-Wettbewerb.Die Veranstaltung wurde mit einer Begrüßung durch S.E. Nasimi Aghayev, Botschafter der Republik Aserbaidschan in Deutschland, eröffnet. Anschließend hielt Martin Gutmann seine Keynote "Feiern wir die falschen Führungspersönlichkeiten?". Die Session setzte den Ton für den Tag, indem sie die sich wandelnden Eigenschaften von Leadership in einem sich schnell verändernden globalen Innovationsumfeld reflektierte und gängige Vorstellungen darüber hinterfragte, was effektive Führung ausmacht.Es folgte die Paneldiskussion "Trust Corridors: Rebuilding Financial Bridges Between Europe and Emerging Markets". Im Fokus standen finanzielle Vernetzung und Marktzugang sowie die Frage, wie stärkeres institutionelles Vertrauen und grenzüberschreitende Partnerschaften Wachstum zwischen Europa und den Emerging Markets fördern können. Zu den Panelteilnehmern gehörten Ekaterina Galitsyna (KfW IPEX-Bank), Bahruz Naghiyev (PASHA Bank Azerbaijan) und Zuzana Franz (ODDO BHF). Moderiert wurde die Diskussion von Rza Aliyev (NGIC). Thematisiert wurden der Wiederaufbau von Vertrauen, die Stärkung von Investitionsströmen sowie die Verbindung von Innovationsökosystemen.Der Fireside Chat "Beyond Efficiency: Wellbeing, Culture and the Future of Work" mit Ad Boon (PASHA Holding) und Martin Gutmann (Lucerne School of Business) wurde von Maria Ivanova (Gingo Partners) moderiert. Im Mittelpunkt standen der Ausgleich von Produktivität und Mitarbeiterwohlbefinden, inklusive Unternehmenskultur sowie langfristige Resilienz in neuen Arbeitsmodellen.Das Panel "From Berlin Labs to Emerging Market Scale: AI, Big Tech and the Next Innovation Bridge" befasste sich mit der Rolle von KI, globalen Technologieunternehmen und Chancen in Emerging Markets für die nächste Innovationswelle. Teilnehmende waren Mammad Karim (Caucasus Ventures), Mehti Aslanov (PASHA Financial Holding), Alexandra Begue (SAP) und Valeria Sadovykh (Microsoft Germany). Moderiert wurde das Panel von Tughra Musayeva (PASHA Financial Holding). Diskutiert wurde, wie sich Ideen aus führenden Tech-Ökosystemen durch Partnerschaften, Investitionen und Zusammenarbeit in Innovationsnetzwerken in wachstumsstarke Märkte skalieren lassen.Der Startup-Pitch-Wettbewerb, bewertet von führenden Investoren, schloss das Programm ab. Drei ausgewählte Start-ups erhielten die Möglichkeit, am Falgship-Event des INMerge Innovation Summit am 30. November und 1. Dezember 2026 in Baku teilzunehmen. Das Gewinner-Start-up "Sintro" erhält ein vollständig finanziertes Paket, die beiden weiteren Start-ups "Datfid" und "Lan fly" erhalten eine teilweise Förderung.Als letzte Station der internationalen Veranstaltungsreihe 2026 unterstrich INMerge Berlin die Rolle des Summits als Brücke zwischen Europa und Zentral-Eurasien und als Plattform zur Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Die Veranstaltung bekräftigte zugleich die Mission des INMerge Innovation Summit, Innovationsökosysteme, Kapital und Ideen zusammenzubringen, im Vorfeld des Flaghip-Events am 30. November und 1. Dezember 2026 in Baku.Über INMergeINMerge ist eine führende Innovationsplattform, die Start-ups, Investoren, Unternehmen und Technologieführer über Veranstaltungen, Partnerschaften und Ökosystem-Initiativen vernetzt und Innovation sowie Zusammenarbeit in West- und Zentralasien und darüber hinaus fördert. Das 2021 in Aserbaidschan gegründete Format zielt darauf ab, das Wachstum des regionalen Innovationsökosystems durch Vernetzung, Wissensaustausch und Investitionsmöglichkeiten zu beschleunigen.Pressekontakt:Fidan Aliyevafaliyeva@pasha-financial.azOriginal-Content von: Pasha Holding LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182930/6305388