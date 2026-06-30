Ihre Studie legt nahe, dass künftig nicht mehr Menschen, sondern Maschinen Geld bewegen. Stehen wir hier vor einer fundamentalen Verschiebung der Finanzarchitektur? - Andreas Biffar: Im ersten Schritt müssen Prozesse neu gedacht werden: KI steigert die Effizienz und Skalierbarkeit erheblich - im Kundenservice, auf dem Weg zur Kreditentscheidung oder in Bereichen wie KYC oder Anwendungsentwicklung, mit Effizienzgewinnen jenseits von 30 Prozent. Denkbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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