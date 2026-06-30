Mönchengladbach (ots) -Jahrzehntelang haben Unternehmer Herzblut, finanzielles Risiko und endlose Arbeitsstunden in den Aufbau ihres Betriebs gesteckt. Wenn dann endlich der lang ersehnte Exit ansteht und der millionenschwere Kaufvertrag unterschrieben ist, scheint die finanzielle Freiheit endgültig gesichert. Doch auf den Deal folgt oft das böse Erwachen: Wer seine Unternehmensstruktur vor dem Verkauf nicht rechtzeitig optimiert hat, wird vom Finanzamt gnadenlos zur Kasse gebeten.Wer beim Firmenverkauf den Spitzensteuersatz zahlt, hat kein Pech, sondern schlichtweg die falsche gesellschaftsrechtliche Struktur - mit dem richtigen Holding-Setup lässt sich die Steuerlast beim Exit auf rund 1,5 Prozent senken. Hier erfahren Sie, mit welchen Modellen Unternehmer den Verkauf strategisch vorbereiten, welche Sperrfristen dabei zwingend beachtet werden müssen und wie Gründer ihr hart erarbeitetes Lebenswerk völlig legal davor schützen, auf der Zielgeraden vom Staat geplündert zu werden.Die entscheidenden Fehler entstehen lange vor dem VerkaufFür viele Unternehmer ist der Verkauf ihres Unternehmens der wirtschaftlich bedeutendste Schritt ihres Lebens. Umso überraschender ist es, dass die steuerliche Gestaltung dieses Ereignisses häufig erst dann in den Fokus rückt, wenn bereits konkrete Kaufinteressenten vorhanden sind. Zu diesem Zeitpunkt sind die wichtigsten Weichen jedoch oftmals längst gestellt.Die Ursache liegt meist in der Entwicklungsgeschichte des Unternehmens. Viele Betriebe wurden mit einer Struktur gegründet, die für die damalige Situation sinnvoll war. Mit zunehmendem Wachstum passt diese jedoch häufig nicht mehr zu den tatsächlichen Anforderungen. Umsatz, Gewinn und Unternehmenswert steigen, während die ursprünglich gewählte Rechtsform oder Beteiligungsstruktur unverändert bleibt. Was in der Gründungsphase praktikabel war, kann Jahre später erhebliche Nachteile mit sich bringen.Besonders deutlich zeigt sich das beim Unternehmensverkauf. Denn die steuerliche Belastung hängt nicht allein von der Höhe des Verkaufserlöses ab, sondern maßgeblich davon, in welcher Struktur die Anteile gehalten werden. Wer diesen Aspekt über Jahre hinweg nicht berücksichtigt hat, verschenkt unter Umständen einen erheblichen Teil seines aufgebauten Vermögens.Warum die Unternehmensstruktur über Millionen entscheiden kannWird ein Unternehmen direkt aus dem Privatvermögen heraus verkauft, kann die steuerliche Belastung erheblich ausfallen. Gerade bei erfolgreichen Mittelständlern oder wachstumsstarken Unternehmen können dadurch beträchtliche Summen an den Fiskus fließen.Anders stellt sich die Situation dar, wenn die Beteiligung an der operativen Gesellschaft über eine Holdingstruktur gehalten wird. In diesem Fall erfolgt der Verkauf nicht durch die Privatperson selbst, sondern durch die Holdinggesellschaft. Dadurch können Veräußerungsgewinne weitgehend steuerbegünstigt vereinnahmt werden. Effektiv lässt sich die Steuerbelastung beim Exit auf rund 1,5 Prozent reduzieren.Der Unterschied ist erheblich. Denn die Struktur entscheidet darüber, welcher Anteil des Erlöses langfristig beim Unternehmer verbleibt.Der Exit beginnt Jahre vor dem VerkaufTrotz der erheblichen Vorteile einer Holdingstruktur wird ein entscheidender Aspekt häufig unterschätzt: Solche Gestaltungen lassen sich nicht beliebig kurzfristig umsetzen.Wer erst dann über steuerliche Optimierungen nachdenkt, wenn bereits Verkaufsverhandlungen geführt werden, stößt schnell an gesetzliche Grenzen. Der Gesetzgeber hat Regelungen geschaffen, die verhindern sollen, dass Beteiligungsstrukturen ausschließlich zur kurzfristigen Steuerersparnis unmittelbar vor einem Verkauf aufgebaut werden.Deshalb ist eine frühzeitige Planung entscheidend. Unternehmer sollten sich nicht erst mit ihrer Struktur beschäftigen, wenn ein Exit unmittelbar bevorsteht. Vielmehr gehört die strategische Vorbereitung eines Unternehmensverkaufs zu den langfristigen Aufgaben einer vorausschauenden Unternehmensführung.Die Sieben-Jahres-Frist als wichtiger FaktorEine besondere Rolle spielt dabei die sogenannte Sperrfrist. Wird eine Beteiligungsstruktur nachträglich aufgebaut, gilt grundsätzlich eine Frist von sieben Jahren, bis die steuerlichen Vorteile vollständig genutzt werden können.Diese Regelung führt häufig zu der Annahme, dass eine Umstrukturierung nur dann sinnvoll ist, wenn ein Verkauf noch weit in der Zukunft liegt. In der Praxis greift diese Sichtweise jedoch zu kurz.Denn die steuerlichen Vorteile entstehen nicht erst mit Ablauf der gesamten Frist. Mit jedem Jahr, das zwischen Umstrukturierung und Verkauf liegt, reduziert sich die steuerliche Belastung anteilig. Dadurch kann sich eine Anpassung der Beteiligungsstruktur selbst dann lohnen, wenn ein Exit bereits in vier, fünf oder sechs Jahren geplant ist.Gerade deshalb sollte die Sperrfrist nicht als Hindernis verstanden werden. Sie ist vielmehr ein weiterer Grund dafür, sich möglichst frühzeitig mit der eigenen Unternehmensstruktur auseinanderzusetzen.Frühzeitige Entscheidungen schaffen HandlungsspielraumWährend betriebliche Kennzahlen regelmäßig analysiert und Geschäftsstrategien kontinuierlich angepasst werden, bleibt die gesellschaftsrechtliche Struktur vieler Unternehmen über Jahre hinweg unverändert. Dabei verändert sich das Unternehmen fortlaufend - und mit ihm die Anforderungen an eine sinnvolle rechtliche und steuerliche Gestaltung.Wer die eigene Struktur erst überprüft, wenn ein Käufer bereits gefunden ist, hat häufig einen Großteil seiner Gestaltungsmöglichkeiten verloren. Wer dagegen frühzeitig plant, kann die Voraussetzungen für einen steuerlich optimierten Exit schaffen.Letztlich beginnt ein erfolgreicher Unternehmensverkauf nicht mit dem ersten Gespräch mit einem Interessenten, sondern viele Jahre zuvor. Denn die entscheidenden Weichen werden lange vor der Vertragsunterzeichnung gestellt.Über Michael SchattmannMichael Schattmann ist Jurist und geschäftsführender Gesellschafter der Schattmann & Partner Wirtschaftskanzlei. Er berät Unternehmer und Selbstständige in der strategischen Strukturierungsgestaltung. Sein Fokus liegt auf individuell entwickelten, langfristig tragfähigen Unternehmensstrukturen. Weitere Informationen unter: https://www.schattmann-partner.de/Pressekontakt:Schattmann & Partner Wirtschaftskanzlei GmbHVertreten durch: Benedict SchönE-Mail: info@schattmann-partner.dehttps://www.schattmann-partner.de/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Schattmann & Partner Wirtschaftskanzlei GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182158/6305400