Mainz (ots) -
ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 - 7015245/34
Mainz, 30. Juni 2026/pl3006n1.docx
ZDF-Programmänderung
Woche 28/26
Sa., 4.7.
Bitte Programmänderung ab 17.05 Uhr beachten:
17.05 Länderspiegel
17.30 ZDF.reportage (VPS 17.35)
Brennpunkt Freibad
18.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT)
aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer
und Per Mertesacker
19.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 18.59/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
Kanada - Marokko
Achtelfinale
Übertragung aus Houston/USA
Kommentator: Gari Paubandt
In der Halbzeitpause:
gegen 19.45 heute (HD/UT) (VPS 19.00)
Wetter
Moderation: Jana Pareigis
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT)
Highlights, Analysen, Interviews
aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer
und Per Mertesacker
21.45 heute journal (VPS 23.15)
22.00 Der Samstagskrimi
Erzgebirgskrimi - Die Tränen der Mütter (VPS 20.15)
(Weiterer Ablauf ab 23.30 Uhr wie vorgesehen.
"SOKO München" verschiebt sich auf 4.00 Uhr.
"Erzgebirgskrimi - Mord auf dem Jakobsweg" entfällt.)
Die Serie "Der Bergdoktor" verschiebt sich wie folgt:
11.07.2026Ein neuer Mensch (2)
18.07.2026Kindeswohl (1)
01.08.2026Kindeswohl (2)
08.08.2026Unverzeihlich (1)
22.08.2026Unverzeihlich (2)
______________________________
4.00 SOKO München (VPS 18.05)
("Notruf Hafenkante" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6305406
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Sa., 4.7.
Bitte Programmänderung ab 17.05 Uhr beachten:
17.05 Länderspiegel
17.30 ZDF.reportage (VPS 17.35)
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18.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT)
aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer
und Per Mertesacker
19.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 18.59/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
Kanada - Marokko
Achtelfinale
Übertragung aus Houston/USA
Kommentator: Gari Paubandt
In der Halbzeitpause:
gegen 19.45 heute (HD/UT) (VPS 19.00)
Wetter
Moderation: Jana Pareigis
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT)
Highlights, Analysen, Interviews
aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer
und Per Mertesacker
21.45 heute journal (VPS 23.15)
22.00 Der Samstagskrimi
Erzgebirgskrimi - Die Tränen der Mütter (VPS 20.15)
(Weiterer Ablauf ab 23.30 Uhr wie vorgesehen.
"SOKO München" verschiebt sich auf 4.00 Uhr.
"Erzgebirgskrimi - Mord auf dem Jakobsweg" entfällt.)
Die Serie "Der Bergdoktor" verschiebt sich wie folgt:
11.07.2026Ein neuer Mensch (2)
18.07.2026Kindeswohl (1)
01.08.2026Kindeswohl (2)
08.08.2026Unverzeihlich (1)
22.08.2026Unverzeihlich (2)
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4.00 SOKO München (VPS 18.05)
("Notruf Hafenkante" entfällt.)
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