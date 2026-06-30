Die Enphase Energy-Aktie schießt am heutigen Dienstag um über +12% in die Höhe. Welche gute Nachrichten gibt es für den US-Solartechnikanbieter und wie sollten Anleger darauf reagieren? Verbot ausländischer Wettbewerber Die heutigen Nachrichten kann man in der Tat nur als gut bezeichnet. Laut einer Exlusivmeldung der Nachrichtenagentur Reuters arbeitet die US-Regierung unter Hochdruck an einem Verbot von ausländischen (vor allem chinesischen) Solarwechselrichtern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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