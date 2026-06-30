Die VHV Allgemeine hat an ihrer Wohngebäudeversicherung gefeilt. Die überarbeiteten Tarife KLASSIK-GARANT und EXKLUSIV bieten ab sofort deutlich erweiterte Leistungen. Zu den Neuerungen gehören unter anderem die Bausteine Wärmepumpe und Solarthermie sowie Technik und Smart Home. Um den wachsenden Anforderungen von Immobilienbesitzern Rechnung zu tragen, hat die VHV Allgemeine Versicherung AG ihre Wohngebäudeversicherung überarbeitet. So warten die Tarife KLASSIK-GARANT und EXKLUSIV nun mit deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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