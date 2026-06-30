Zahlreiche Medizintechnik-Aktien fristen im Schatten der großen Tech-Trends Halbleiter, KI und Co derzeit ein Schattendasein. Doch darin bestehen enorme Chancen für Anleger. So auch bei Ion Beam Applications. Die Aktie des belgischen Protonentherapie-Spezialisten lief viele Monate lethargisch seitwärts. Inzwischen hat der AKTIONÄR-Hot-Stock einen Aufwärtstrend ausgebildet - und ist immer noch günstig.Derzeit wird der intime Kenner der radiopharmazeutischen Szene mit gerade einmal knapp 500 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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