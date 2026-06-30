Bei der Analyse eines Super-Sonnensturms im Jahr 2024 haben Forscher:innen eine überraschende Entdeckung gemacht. Demnach stammt der Großteil der energiereichen Teilchen, die in die obere Erdatmosphäre eindringen, gar nicht von der Sonne. Kommt es auf der Sonne zu koronalen Massenauswürfen und Eruptionen, kann ein starker Sonnenwind entstehen, dessen Strahlungsschübe und geladene Teilchen die Erde treffen können. Als geomagnetischen Sturm oder Sonnensturm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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