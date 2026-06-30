Tidal hat einen Schritt gegen KI-generierte Musik auf der Streaming-Plattform unternommen. Künftig bekommen die Verantwortlichen hinter den Songs kein Geld mehr. Was die Regulierungen noch vorsehen, um Nutzer:innen zu schützen. Große Streaming-Plattformen für Musik kämpfen seit geraumer Zeit mit einer nicht weniger werdenden Flut an KI-generierten Songs. So wurde erst im April 2026 bekannt, dass mittlerweile fast jeder zweite Song, der auf der Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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