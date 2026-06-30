Eschborn (ots) -Mit der Ocean Star 200 präsentiert die Schweizer Uhrenmarke MIDO eine Uhr, die Präzision, Robustheit und modernes Design vereint. Wasserdicht bis zu einem Druck von 20 bar (200 Meter) und ausgestattet mit einem Automatikwerk mit bis zu 80 Stunden Gangreserve sowie hoher Ablesbarkeit unter allen Bedingungen, ist dieses Modell konsequent auf Performance ausgelegt und eignet sich ideal für aktive Einsätze im Sommerurlaub und darüber hinaus.Entwickelt für anspruchsvolle BedingungenDie Ocean Star 200 wurde für Situationen über und unter Wasser konzipiert, in denen Präzision und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Ihr 41-mm-Edelstahlgehäuse bietet eine optimale Balance zwischen Funktionalität und Tragekomfort. Die einseitig drehbare Lünette, die verschraubte Krone und der verschraubte Gehäuseboden gewährleisten höchste Widerstandsfähigkeit im Alltag sowie bei Tauchgängen oder anspruchsvollen Aktivitäten im Wasser.Optimale AblesbarkeitUnter Wasser zählt jede Sekunde - und sie muss sofort erkennbar sein. Das fein gekörnte blaue Zifferblatt reflektiert das Licht gezielt, während mit Super-LumiNova beschichtete Zeiger und Indexe maximale Sichtbarkeit garantieren.Mechanische Exzellenz aus der SchweizIm Inneren arbeitet das bewährte automatisches Uhrwerk MIDO Kaliber 80. Es bietet eine beeindruckende Gangreserve von bis zu 80 Stunden - ideal für längere Einsatzzeiten ohne Nachjustierung. Die fein dekorierte Schwungmasse mit Genfer Streifen unterstreicht die uhrmacherische Qualität.Tradition und Innovation seit 1944Die Ocean Star Kollektion steht für jahrzehntelange Expertise in der Entwicklung wasserdichter Uhren. Bereits in den 1930er-Jahren setzte MIDO mit dem Aquadura-System Maßstäbe in der Abdichtungstechnologie. Als konsequente Weiterentwicklung dieser Tradition verbindet die Ocean Star 200 heute historische Kompetenz mit modernen Materialien und Technologien.Starke Leistung für Action, Alltag und Sommerurlaub zum fairen PreisDie Ocean Star 200 verbindet sportliche Ästhetik mit durchdachter Technik. Entwickelt für dynamische Abenteuer und anspruchsvolle Einsätze, misst sie nicht nur die Zeit, sondern steht zugleich für ein aktives Lebensgefühl. Gleichzeitig überzeugt sie durch ein bemerkenswertes Preis-Leistungs-Verhältnis und positioniert sich als sehr attraktive Wahl im Segment hochwertiger Swiss-Made Automatikuhren.Die MIDO Ocean Star 200 ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 950,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich - im Fachhandel sowie im MIDO Onlineshop (https://www.midowatches.com/de/)Die wichtigsten Fakten auf einen Blick- Modell: MIDO Ocean Star 200- Satiniertes und poliertes Edelstahlgehäuse (41 mm), verschraubt- Wasserdichtigkeit bis zu einem Druck von 20 bar (200 m)- Automatikwerk MIDO Kaliber 80 mit Nivachron-Spiralfeder (antimagnetisch & stoßresistent)- Gangreserve bis zu 80 Stunden- Lünette: Einseitig drehbar mit Leuchtpunkt- Gravur eines Seesterns auf dem Gehäuseboden als Symbol der Kollektion- Edelstahlarmband mit Taucherverlängerung für den Einsatz über Neoprenanzügen- MIDO-Schnellwechselsystem für einfachen Bandwechsel- Blau gekörntes Zifferblatt, Indexe mit Super-LumiNova- Datumsanzeige bei 3 Uhr- Kontrastreiche Minuterie- Dezente orangefarbene Akzente (typisch für MIDO)Pressekontakt:Public Relations MIDOThe Swatch Group (Deutschland) GmbHRosalie.Zimpelmann@swatchgroup.comOriginal-Content von: MIDO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162911/6305464