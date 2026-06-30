Wien (www.fondscheck.de) - Die französische Fondsgesellschaft Amundi hat zwei neue börsengehandelter Fonds (ETFs) auf den Markt gebracht, so die Experten von "FONDS professionell". Beide würden Elemente des aktiven Managements umfassen und den Rentenmarkt abdecken. Der Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active ETF (ISIN IE000EDRDXXX/ WKN ETF02A) decke den Bereich der kurzlaufenden Anleihen ab. Die Strategie strebe im Vergleich zu Geldmarktfonds etwas längere Laufzeiten und höhere Kreditprämien an, heiße es in einer Mitteilung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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