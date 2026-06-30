Wien (www.fondscheck.de) - Einer auf künstlicher Intelligenz basierenden Anlagestrategie kann es dauerhaft gelingen, eine Outperformance zu erreichen, so die Experten von "FONDS professionell". Davon sei David Wright, Leiter Quantitative Investments bei Pictet Asset Management, überzeugt. Er verweise auf ein hauseigenes KI-Modell, das im Aktienfonds Pictet - Quest AI-Driven Global Equities zum Einsatz komme. Dort würden die Portfoliomanager nach Kosten eine jährliche Outperformance zum MSCI World von 1,5 Prozentpunkten anstreben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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