Das Nutzfahrzeughersteller MAN steigert den Anteil seiner Inbound-Logistik weiter: Die Partner-Spedition JS Logistics hat nun fünf Einheiten des Elektro-Trucks MAN eTGX übernommen, um sie in der Werkslogistik für MAN einzusetzen. Das Besondere: Die Fahrzeuge verkehren grenzüberschreitend zwischen Ungarn und Deutschland. Seit mittlerweile reichlich eineinhalb Jahren liefert MAN seinen eTGX an Kunden aus. Dabei handelt es sich um das erste vollelektrische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net