Die Generali-Aktie hat einen Lauf. Seit der AKTIONÄR-Empfehlung rund 28 Prozent zugelegt. Nach der starken Rally wird KBW nun vorsichtiger und verweist auf eingepreiste Übernahmefantasie. Kurzfristig ist eine Verschnaufpause möglich. Doch droht bei dem italienischen Finanzriesen auch eine größere Korrektur?Das Wichtigste kurz und knapp:• KBW stuft Generali auf "Market Perform" ab.• Aktie seit AKTIONÄR-Empfehlung rund 28 Prozent im Plus.• Trotz gestiegenem Korrekturrisikos halten Anleger an der Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär