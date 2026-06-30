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Dow Jones News
30.06.2026 15:51 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 1. Juli (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 1. Juli (vorläufige Fassung) 

=== 
  01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht 2Q mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 
     Index Großunternehmen des verarbeitenden Gewerbes 
     PROGNOSE: 16 
     zuvor:  17 
  08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juni 
     PROGNOSE:   52,4 
     zuvor:    52,9 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Juni 
     PROGNOSE:   k.A.* 
     1. Veröff.:  50,7 
     zuvor:    49,7 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Juni 
     PROGNOSE:   k.A.* 
     1. Veröff.:  50,0 
     zuvor:    50,1 
  10:00 DE/Norma Group SE, HV 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Juni 
     PROGNOSE:   k.A.* 
     1. Veröff.:  51,3 
     zuvor:    51,6 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Juni 
     PROGNOSE:   k.A.* 
     1. Veröff.:  53,1 
     zuvor:    53,9 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juni 
     Eurozone 
     PROGNOSE:   +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj 
     zuvor:    +0,1% gg Vm/+3,2% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE:   +0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj 
     zuvor:    +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 
     im Volumen von 3,5 Mrd EUR 
*** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 1H 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni 
     Beschäftigung privater Sektor 
     PROGNOSE: +110.000 Stellen 
     zuvor:  +122.000 Stellen 
*** 15:00 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei EZB-Forum zu 
     Central Banking (mit Fed-Chairman Warsh und BoE-Gouverneur Bailey) 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Juni 
     PROGNOSE:   55,7 
     1. Veröff.:  55,7 
     zuvor:    55,1 
*** 16:00 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Abschlussworte bei EZB-Forum zu 
     Central Banking 
*** 16:00 US/Bauausgaben Mai 
     PROGNOSE:   +0,2% gg Vm 
     zuvor:    +0,4% gg Vm 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni 
     PROGNOSE:   53,9 Punkte 
     zuvor:    54,0 Punkte 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
     Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 17:45 DE/Continental AG, Pre-Close-Call 1H 
 
    - US/Treffen USA, Mexiko, Kanada wegen des Auslaufens des 
     USMCA-Handelsabkommens am 1. Juli 
    - HK/Börsenfeiertag: Hongkong 
===

- * für die zweite Veröffentlichung wird keine Konsensprognose ermittelt

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

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June 30, 2026 09:16 ET (13:16 GMT)

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