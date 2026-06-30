ISLAMABAD, June 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- WALEE Al-Nazawy, eine strategische Partnerschaft zwischen der WALEE Group und der Al-Nazawy Group, hat mit Khushaamdeed Pakistans ersten Premium-"Meet & Assist"-Service am Flughafen eingeführt.

Als bedeutender Meilenstein für den pakistanischen Luftverkehrssektor haben die Pakistan Airports Authority (PAA) und Walee Al-Nazawy einen strategischen Vertrag unterzeichnet, um Khushaamdeed, Pakistans ersten speziellen Premium-"Meet & Assist"-Service am Islamabad International Airport, einzuführen.

Mit dieser Initiative wird erstmals ein weltweit anerkanntes Modell für Flughafen-Services in Pakistan eingeführt, das den Passagieren von der Ankunft bis zum Abflug ein nahtloses, individuelles und erstklassiges Reiseerlebnis bietet.

Mit Khushaamdeed profitieren Reisende von engagierten Flughafenbegleitern, beschleunigten Abfertigungsabläufen, Unterstützung beim Gepäck, individueller Betreuung sowie Concierge-Service - alles darauf ausgerichtet, die Reise schneller, reibungsloser und komfortabler zu gestalten.

Die Einführung stellt einen bedeutenden Schritt bei der Modernisierung des Passagierservices dar und spiegelt Pakistans wachsendes Engagement wider, Flugerlebnisse von Weltklasse zu bieten.

Ein neues Kapitel für die pakistanische Luftfahrt

Während erstklassige Flughafen-Concierge-Services an führenden internationalen Flughäfen in der Golfregion, in Europa und in Asien mittlerweile zum Standard gehören, wird ein derart strukturierter und spezialisierter Service in Pakistan erstmals unter einer eigenen Hospitality-Marke eingeführt.

Die Partnerschaft setzt neue Maßstäbe im Bereich der Passagierbetreuung und reiht den Islamabad International Airport in eine weltweit wachsende Zahl von Flughäfen ein, die sich darauf konzentrieren, das Reiseerlebnis über den herkömmlichen Flughafenbetrieb hinaus zu verbessern.

Die Initiative stellt zudem eine wegweisende Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor dar, die darauf abzielt, die Servicestandards anzuheben, das pakistanische Luftfahrt-Ökosystem zu stärken und das Image des Landes bei internationalen Reisenden zu verbessern.

Stimmen der Unternehmensleitung

Air Marshal (a. D.) Arshad Malik, CEO von Khushaamdeed, erklärte: "Khushaamdeed bietet ein Maß an Passagierbetreuung und Abfertigungsservice am Flughafen, das es in Pakistan bisher noch nicht gab. Unser Ziel ist klar: Wir möchten das Reisen über pakistanische Flughäfen effizienter, komfortabler und einladender gestalten und dabei internationale Standards für exzellenten Service erfüllen."

Unterstützung für Pakistans Zukunft als regionales Drehkreuz

Die Einführung von Khushaamdeed steht im Einklang mit den umfassenderen Bemühungen, das pakistanische Luftfahrt-Ökosystem zu modernisieren, den Passagierservice zu stärken und die Position des Landes als regionaler Reise- und Transitknotenpunkt auszubauen.

Der Service richtet sich insbesondere an Diplomaten, im Ausland lebende Pakistaner, Geschäftsreisende, Familien, Senioren, ausländische Delegationen sowie internationale Besucher, die ein erstklassiges Flughafenerlebnis suchen.

Durch die Verbindung von Gastfreundschaft, Technologie und operativer Exzellenz zielt der Service darauf ab, das Flugreiseerlebnis der Passagiere in Pakistan grundlegend zu verändern.

Ausblick

Der Betrieb wird am Islamabad International Airport aufgenommen; eine künftige Ausweitung auf weitere Flughäfen in ganz Pakistan wird derzeit geprüft.

Als Pakistans erster spezialisierter "Meet & Assist"-Service an Flughäfen stellt Khushaamdeed einen Meilenstein in der Weiterentwicklung der Passagierdienstleistungen dar und unterstreicht das gemeinsame Bekenntnis zu Innovation, Gastfreundschaft und exzellentem Service.

Über WALEE Al-Nazawy

WALEE Al-Nazawy ist eine strategische Partnerschaft zwischen der WALEE Group und der Al-Nazawy Group, deren Schwerpunkt auf der Entwicklung hochwertiger Dienstleistungen in den Bereichen Luftfahrt, Gastgewerbe und Passagiererlebnis in ganz Pakistan und der gesamten Region liegt.

Über Khushaamdeed

Khushaamdeed ist Pakistans erster Premium-"Meet & Assist"-Service am Flughafen, der maßgeschneiderte Abfertigungs- und Concierge-Dienstleistungen anbietet, um Reisenden ein nahtloses Reiseerlebnis von der Ankunft bis zur Abreise zu ermöglichen.

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