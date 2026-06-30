Die Börsen präsentieren sich in Hochform, während der KI-Boom weiter an Dynamik gewinnt. Analysten sehen einen Player zunehmend als einen der wichtigsten Profiteure des globalen KI-Investitionszyklus. Rückenwind erhält das Unternehmen vor allem durch ein gewaltiges KI-Serverwachstum. Branchenexperten erwarten, dass Amazon, Meta und Alphabet 2026 zusammen etwa 700 Milliarden Dollar in den Ausbau der KI-Infrastruktur stecken. Damit wird deutlich, dass der eigentliche Boom nicht nur in den Anwendungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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