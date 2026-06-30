Micron, SK Hynix und Samsung profitieren massiv vom KI-Boom. Doch Speicherchips bleiben zyklisch. Solange Knappheit herrscht, locken hohe Margen. Danach droht der Stresstest. Micron Technology galt lange nicht als klassischer Hype-Wert. Der US-Konzern baut Speicherchips. Doch mit dem Boom rund um Künstliche Intelligenz hat sich das geändert. Große Technologiekonzerne brauchen immer mehr Speicherleistung für ihre Rechenzentren. Besonders gefragt sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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