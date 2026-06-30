Die Börse holt Luft zum neuen Quartal und trennt zunehmend zwischen KI-getriebenen Wachstumsfantasien auf der einen und belastbarer Marge in der Realwirtschaft auf der anderen Seite. Dabei rückt ein zyklisches Qualitätsunternehmen in den Fokus, dessen Zukunft aus Sicht des Marktes bislang noch nicht voll eingepreist ist. Eine Neubewertung könnte kurz bevorstehen.Auffällig in den letzten Tagen ist ein Rückzug der Anleger von KI-basierten Werten mit höherem Momentum und höherer Volatilität. Dadurch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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