Die adidas Aktie hat nach dem frühen Aus der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft nur kurzzeitig nachgegeben. Anleger reagierten zwar zunächst vorsichtig doch größere Belastungen blieben aus. Der Markt scheint den sportlichen Rückschlag nicht als entscheidenden Faktor für die Geschäftsentwicklung des Ausrüsters zu werten.Frühes WM Aus belastet nur kurz Das frühe Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft ist für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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