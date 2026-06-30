Die Papiere von Unternehmen aus der Solarbranche zeigen sich am Dienstag von ihrer besten Seite. So legen beispielsweise AKTIONÄR-Depotwert SMA Solar und Enphase Energy beide prozentual zweistellig zu, nachdem bekannt wurde, dass die US-Telekommunikationsbehörde FCC an einem Importverbot für ausländische Wechselrichter arbeitet.• Solaraktien glänzen am Dienstag - SMA Solar und Enphase Energy springen jeweils zweistellig nach oben• Ein geplantes US-Importverbot für ausländische Wechselrichter sorgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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