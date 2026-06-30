Der Bitcoin-Kurs hat eine der wichtigsten Unterstützungszonen der vergangenen Wochen unterschritten. Damit verschlechtert sich das kurzfristige Chartbild weiter. Wichtig wird nun sein, ob den Bullen zeitnah eine Rückeroberung gelingt oder ob die Korrektur weiter an Dynamik gewinnt. Schwache Nachfrage belastet den Bitcoin-Kurs weiter Der Bruch der Marke von 60.000 US$ kommt nicht überraschend. Bereits in den vergangenen Tagen zeigte sich, dass Erholungsbewegungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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