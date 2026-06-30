Die Gespräche zwischen Washington und Teheran hängen weiter in der Luft. Jared Kushner und US-Sondergesandter Steve Witkoff sind zwar zu Konsultationen in Doha eingetroffen, doch mit iranischen Vertretern treffen sie dort nicht zusammen. Nur Vermittler sitzen am Tisch. Hormus bleibt der Knackpunkt Dabei war die Straße von Hormus eigentlich Teil des Rahmenabkommens, das Washington und Teheran vor rund zwei Wochen vereinbart hatten. Der Iran sollte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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