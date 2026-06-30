Die Inflation in Deutschland hat im Juni deutlich nachgelassen. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Daten meldet. Im Mai lag die Rate noch bei 2,6 Prozent, im April sogar bei 2,9 Prozent, dem höchsten Wert seit Januar 2024. Von Mai auf Juni sanken die Verbraucherpreise insgesamt um 0,3 Prozent. Ölpreise und Tankrabatt drücken die Teuerung Haupttreiber des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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