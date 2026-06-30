Milliarden fließen nach Irland, Deutschland bekommt nur ein kleines Stück vom Steuerkuchen. Was steckt hinter Microsofts Steuerstrategie in Europa? Der Technologiekonzern Microsoft hat im vergangenen Jahr 6,3 Milliarden US-Dollar in der Europäischen Union an Körperschaftsteuern gezahlt. Das geht aus dem erstmals veröffentlichten Public Country-by-Country Report für das Geschäftsjahr 2025 (bis 30. Juni) hervor, der der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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