Sicherheitsforscher:innen bei Microsoft haben eine versteckte Malware-Kampagne identifiziert, die Millionen Edge-User:innen ins Visier genommen hat. Über Extensions wurde Malware auf Endgeräte eingeschleust. Welche Schäden dabei angerichtet wurden. Normalerweise sorgen Browsererweiterungen dafür, dass dein Erlebnis beim Surfen verbessert wird. Allerdings mogeln sich unter die nützlichen Programme auch gelegentlich Erweiterungen, die von Cyberkriminellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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