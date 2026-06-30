China drängt mit dem Yuan nach Afrika und schwächt damit den US-Dollar. Jan Willhöft zeigt, warum Rohstoffe, Gold und Währungen für Anleger jetzt zur Machtfrage werden.China greift nach mehr Einfluss im globalen Währungssystem. Jan Willhöft von AXINO Capital zeigt auf wallstreetONLINE TV, warum der Yuan ausgerechnet in Afrika an Bedeutung gewinnen könnte. Laut MarketScreener hat die chinesische Zentralbank die Standard Bank und die Industrial and Commercial Bank of China ermächtigt, Renminbi-Zahlungen in Afrika abzuwickeln. Für Anleger ist das brisant. Afrika ist reich an Rohstoffen. Wenn mehr Handel in Yuan läuft, kann China nicht nur den US-Dollar schwächen. Peking kann auch mehr Einfluss …
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