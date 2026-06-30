Die WWK Versicherungen haben einen neuen Generalbevollmächtigten. Zum 01.07.2026 übernimmt Maximilian Backhaus das Amt. Er tritt die Nachfolge von Thomas Heß an, der sich nun wieder voll auf die Leitung des Marketings konzentrieren wird. Mit Wirkung zum 01.07.2026 übernimmt Maximilian Backhaus als Generalbevollmächtigter der WWK die Leitung der Organisationsdirektion Sonderdirektion im Partnervertrieb der WWK, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Backhaus übernimmt von Thomas Heß, der diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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