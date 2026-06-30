Gold steht nach einem harten Rückschlag wieder im Fokus der Anleger. Der Preis für das Edelmetall steuert auf das schwächste Quartal seit 2013 zu. Gleichzeitig halten mehrere Banken an hohen Kurszielen fest und sehen den Rücksetzer eher als Belastungsprobe denn als Ende des Goldbooms.Starker Rückgang im zweiten Quartal Der Goldpreis hat zuletzt deutlich an Schwung verloren. Für das zweite Quartal zeichnet sich ein Minus von rund 13 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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