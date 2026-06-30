Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt und hat auch beim Wirtschaftswachstum die Volksrepublik China längst überholt. Setzt sich der Boom fort, wird Indien das "neue China"? Anleger sollten vorsichtig sein, sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Denn das indische Modell zeigt strukturelle Schwächen. Sichtbar werden sie im Unternehmenssektor. Indien ist einer der Motoren der Weltwirtschaft. Das rasante Wachstum hat das Land zur sechstgrößten Ökonomie der Welt gemacht, kaufkraftbereinigt liegt es bereits an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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