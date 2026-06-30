© Foto: UnsplashGold kämpft um die 4.000-Dollar-Marke und Goldman senkt das Kursziel. Doch die große Wette lebt weiter, weil Notenbanken ihre Reserven ausbauen wollen.Gold kämpft um eine brutale Schmerzmarke. Der Preis pendelt um 4.000 US-Dollar je Feinunze und steuert laut Dow Jones Market Data auf das schwächste Quartal seit dem zweiten Quartal 2013 zu. Seit dem Rekordhoch von Ende Januar hat das Edelmetall fast ein Viertel seines Wertes verloren. Der Grund ist ein harter Mix aus starkem US-Dollar, neuen Inflationssorgen durch höhere Energiepreise und einer US-Notenbank, die weniger Spielraum für Zinssenkungen signalisiert, als viele Anleger gehofft hatten. Die jüngsten Spannungen zwischen den USA und …
Enthaltene Werte: XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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