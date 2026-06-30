Die SanDisk-Aktie hat sich in den letzten Tagen sehr volatil präsentiert und pendelte um die Marke von 2.000 US$. Am Dienstag zieht der Speicher-Highflyer aber wieder um mehr als +6% an und notiert aktuell bei 2.180 US$. Was steckt hinter dem Kurssprung und wie viel Potenzial steckt jetzt noch in der Aktie? Micron sorgt für neue Euphorie Der Sektor ist durch die Bilanz von Micron zuletzt wieder stärker in den Fokus der Anleger gerückt. Und die Zahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de