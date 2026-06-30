Die Heidelberg Materials-Aktie hat im Juni spürbar an Schwung verloren. Vom Monatshoch bis zum unlängst ausgebildeten Tief summiert sich der Rückgang bereits auf rund -14%. Nach dem vorherigen Rekordlauf stellt sich damit die Frage, ob die laufende Korrektur bald in eine Stabilisierung übergeht - oder ob zunächst noch tiefere Unterstützungen angelaufen werden. Korrektur trifft auf Bewährungsprobe Rudolf Schneider hatte die Heidelberg Materials-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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