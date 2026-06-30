© Foto: Schoening - SchoeningGriechenland glänzt wieder an den Märkten. Doch hinter Schuldenabbau, Börsenboom und Rekordtourismus stehen Wohnungsnot und schwindende Kaufkraft.Griechenland gilt wieder als Musterschüler Europas. Aus dem Krisenstaat der Euro-Schuldenjahre ist ein Land geworden, das Ratingagenturen, Investoren und EU-Ökonomen beeindruckt. Die Zahlen wirken wie eine makroökonomische Rehabilitierung: 2025 erzielte Athen laut Internationalem Währungsfonds einen Primärüberschuss von 4,9 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die EU-Kommission erwartet auch für die kommenden Jahre Haushaltsüberschüsse, während die Schuldenquote weiter fällt. Nach IWF-Daten dürfte sie 2026 auf rund 137 Prozent sinken und bis 2027 auf …
Enthaltene Werte: GRS395363005,GR0128014XXX,GR0138005XXX,GR0138009XXX,GRI99201AXXX,GRI99117AXXX,BGGRASE06XXX,US37954Y3XXXDen vollständigen Artikel lesen
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