Die KI- und agentenbasierte SPM-Lösung erfordert keine lange Einarbeitung, verkürzt Planungszyklen und automatisiert Taktung und Stakeholder-Reporting vollständig, damit Kunden Ergebnisse schneller optimieren können

WorkBoard Inc., Anbieter von WorkBoardAI, der führenden Enterprise-Plattform für Strategieumsetzung und OKRs, gab heute die Einführung seiner Lösung für Strategic Portfolio Management (SPM) bekannt der ersten wirklich KI-nativen SPM-Lösung auf dem Markt.

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AI-Native Strategic Portfolio Management from WorkBoard

"Die Welt hat sich verändert, und das strategische Portfoliomanagement muss Schritt halten. Es muss ergebnisorientiert, schnell, intelligent und einfach zu nutzen sein sonst gehen Chancen verloren. Kunden behelfen sich seit Jahren mit veralteten Portfoliomanagementsystemen und verwalten Ergebnisse separat in der OKR-Lösung von WorkBoard", so Deidre Paknad, CEO und Mitbegründerin von WorkBoard, Inc. "Unsere neue SPM-Lösung und ihr Portfolio Analyst Agent bieten Kunden eine durchgängige Lösung mit der Performance, Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit, die sie benötigen, um auch im KI-Zeitalter herausragende Ergebnisse zu erzielen."

Unternehmen investieren jedes Jahr Milliarden in langfristige Initiativen und Technologieportfolios, um ihre strategischen Ergebnisse zu erreichen. KI verändert diese potenziellen Ergebnisse sowie deren Geschwindigkeit und Kostenstruktur und wir stehen erst am Anfang dieses tiefgreifenden Wandels. Was früher ein Jahr brauchte, dauert heute einen Monat, und was eben noch relevant war, ist schnell überholt. Unternehmen müssen schneller und einfacher planen, Anpassungen vornehmen und Zielkonflikte abwägen können, um neue Chancen zu nutzen.

Wer zukunftsfähig arbeiten will, kommt mit Präsentationsfolien oder einem auf frühere Anforderungen ausgelegten System kaum voran. Herkömmliche SPM-Systeme wurden Anfang der 2000er-Jahre für die Projektverfolgung entwickelt nicht für Anpassungen an stetige Veränderungen oder das Erreichen strategischer Ergebnisse. In einer beschleunigten Welt, in der künstliche Intelligenz die Erwartungen der Nutzer neu definiert, sind sie nur noch für geschulte Experten nutzbar. Ihre Benutzeroberflächen wirken veraltet.

Mit der Einführung des KI-nativen SPM-Systems von WorkBoard erhalten Kunden eine ergebnisorientierte, extrem schnelle Lösung, mit der sie in einer dynamischen Welt ihre wichtigsten strategischen Ergebnisse erreichen können. Nutzer führen einen Dialog mit einem Portfolio-Analysten ein Chat-basiertes Erlebnis, das Einarbeitungsaufwand und Komplexität vermeidet, sodass folgende Aufgaben für jeden ganz einfach zu bewältigen sind:

Entwicklung offener Szenarioanalysen im Dialog Optimierung von Ergebnisse über Portfolios, Produkte und Initiativen hinweg Verwaltung von Finanzdaten zu Investitionen bei weniger Komplexität und mehr Transparenz Hocheffiziente Steuerung von Betriebsmodell, Arbeitsrhythmus und Reporting Unkomplizierte Veröffentlichung von Roadmaps, Stakeholder-Dashboards und Präsentationen Orchestrierung von Strategie, OKRs, Initiativen, Projekte und Mitarbeitende im Chat

Die neue SPM-Lösung ist nahtlos in die erstklassige OKR-Lösung von WorkBoard integriert und lässt sich sofort mit Workday, Jira, Azure DevOps, Slack und Teams nutzen. Der Portfolio Analyst Agent übernimmt das Onboarding, sodass Kunden innerhalb eines Tages produktiv arbeiten können nicht erst nach Wochen oder Monaten.

Die neue SPM-Lösung von WorkBoard und die umfassende Lösung für Strategieumsetzung und OKRs nutzen einen gemeinsamen Enterprise Knowledge Graph und eine Agentic Foundation. Der Enterprise Knowledge Graph liefert den Kontext, die Faktenbasis und die Daten, die Agenten benötigen, um zuverlässige und konsistente Erfolgs- und Statuskennzahlen bereitzustellen.

Die WorkBoard Agentic Foundation stellt sicher, dass Agenten:

geeignete Berechtigungen und Einschränkungen einhalten

Fakten und den Knowledge Graph nutzen, statt zu extrapolieren oder Angaben zu erfinden

über gemeinsame Funktionen verfügen und Kunden die Möglichkeit geben, eigene spezifische Funktionen zu ergänzen

interne und externe Recherchen durchführen können

in jedem WorkBoard-Kontext und über MCP auch in anderen Systemen Aufgaben ausführen können

die Marken- und Managementprinzipien des Kunden verstehen

SPM-Verfügbarkeit

Das WorkBoardAI-SPM-Angebot wird ab Juli verfügbar sein. Weitere Informationen oder eine Demo finden Sie unter https://www.workboard.com/products/strategic-portfolio-management.

Über WorkBoard

WorkBoardAI bietet die weltweit führende Enterprise-OKR-Lösung und das einzige System of Record für Strategieumsetzung mit generativer und agentischer KI, um Ausrichtung, Verantwortlichkeit und Transparenz zu verbessern. Unternehmen wie 3M, AstraZeneca, Avery Dennison, Blue Cross Blue Shield, Boeing, Capital One, Davita, Elevance, Ford, Mercedes-Benz, State Street, United Healthcare und viele andere vertrauen auf WorkBoardAI. Die Plattform hilft Organisationen, ihre strategische Prioritäten in einer schnelllebigen Welt zu bestimmen, zu messen und umzusetzen. Zu den Investoren zählen SoftBank, Andreessen Horowitz, M12, der Venture-Fonds von Microsoft, Notable Capital, Workday Ventures und weitere. WorkBoard hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa und Indien.

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