Deutschland (ots) -Wenn die Temperaturen steigen, braucht es Produkte, die nicht nur frisch riechen, sondern auch für kühle Achseln sorgen.Mit Cold Spice bringt Old Spice ab Mitte Juni eine neue Produktserie auf den Markt, die für einen sofortigen Cooling-Effekt auf der Haut sorgt und dabei zuverlässig vor Schweiß und Geruch schützt.Die neue Range umfasst drei Produkte: den Antitranspirant Clear Gel Stick, das Antitranspirant Spray sowie ein 3-in-1 Duschgel mit Menthol. Stick und Spray bieten einen -5 °C Cooling-Effekt auf der Haut und sorgen bei täglicher Anwendung für 24/7* Frische sowie Schweiß- und Geruchsschutz. Der Duft: kühl, clean und belebend - mit frischer Minze.Begleitet wird der Launch von der neuen europaweiten Kampagne "Unglaublich cool. Das kann nur Old Spice". In Deutschland ist erneut Comedian Tedros "Teddy" Teclebrhan das Markengesicht der Kampagne und bringt seine unverwechselbare Mischung aus Humor, Selbstbewusstsein und lässiger Coolness mit ein. Die Botschaft: Auch wenn es stressig, heiß oder herausfordernd wird - mit Old Spice bleibst du cool.Die neue Cold Spice Range ist ab Mitte Juni in Drogeriemärkten, Supermärkten und Hypermärkten erhältlich. Die UVP** liegt bei 4,69 EUR für den Antitranspirant Clear Gel Stick und das Spray. Die UVP** des Duschgels liegt bei 2,39 EUR.Download Pressematerial (https://rpmberlin-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/charlotte_seebode_rpm-berlin_com/IgBBJZXujUw6QoQ7tx_Fl22WAaTrP4VE_xZIJnHQ0gnG3RM?e=lTf1Um)*bei täglicher Anwendung**Verkaufspreise, Vermarktungen und Distributionsentscheidungen (Sortiment, Platzierung) liegen im alleinigen Ermessen des HandelspartnersKONTAKT RPM:Charlotte Seebode | charlotte.seebode@rpm-berlin.com | +49 30 4000 66 0RPM - revolutions per minute Gesellschaft für Kommunikation mbHChausseestraße 8f | 10115 Berlin | GermanyOriginal-Content von: Old Spice, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161452/6305558