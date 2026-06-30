EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Sonstiges

45 Jahre OHB: Vom Fünfmannbetrieb zum führenden europäischen Raumfahrtunternehmen



30.06.2026 / 19:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bremen, 30. Juni 2026. Mit einem großen Fest an allen Standorten in Deutschland, Europa und weltweit hat OHB heute das 45-jähriges Bestehen gefeiert. Aus einer kleinen Hydraulikwerkstatt im Hemelinger Hafen in Bremen hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der führenden Akteure der europäischen Raumfahrt entwickelt.



Bei der Feier am Hauptsitz in Bremen zählte zu den geladenen Gästen auch Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Videobotschaften von langjährigen Weggefährten aus der europäischen Raumfahrtbranche bestätigten die große Leistung, die die mittlerweile über 4.000 OHB-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter erreicht haben.



Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender von OHB: "Dass OHB schon 45 wird, das finde ich wirklich bemerkenswert. Wir haben gemeinsam in den vergangenen Jahrzehnten so viel geschafft, und wir entwickeln uns täglich weiter. Wir feiern ganz nebenbei auch den ursprünglichen Börsengang vor 25 Jahren und die erfolgreiche erste Tranche der Kapitalerhöhung der letzten Woche. OHB wächst und gedeiht und ich bin wirklich stolz auf das Unternehmen und das ganze Team."



Unternehmerischer Pioniergeist als Fundament



OHB stand ursprünglich für "Otto Hydraulik Bremen" und war kein Raumfahrtunternehmen, sondern eine Reparaturwerkstatt für hydraulische Schiffssysteme mit damals fünf Mitarbeitern. 1981 übernahm Christa Fuchs die Firma und stellte mit unternehmerischem Geschick früh die Weichen auf Wachstum. Wenig später stieg auch ihr Mann Manfred Fuchs ein. Als erfahrener Raumfahrtmanager prägte er mit visionären Ideen die strategische Ausrichtung schon damals in Richtung New Space. Für die wirtschaftliche Stabilität sorgte dabei weiterhin Christa Fuchs. Als kaufmännische Instanz achtete sie konsequent auf solide Finanzen und verstand es, den Innovationsdrang der Ingenieure mit unternehmerischer Vernunft in Einklang zu bringen.



Kleiner, günstiger und effizienter



Bereits in den frühen Jahren entwickelte OHB Experimentierequipment für die astronautische Raumfahrt und beteiligte sich an internationalen Missionen. Mit dem Start des ersten eigenen Satelliten BremSat im Jahr 1994 setzte das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein und erschloss parallel mit kleinen Kommunikationssatelliten und Telematiklösungen neue Märkte.

Mit dem Eintritt von Marco Fuchs Mitte der 1990er-Jahre wurde die strategische Weiterentwicklung konsequent vorangetrieben. 2001 ging OHB an die Börse und noch im selben Jahr erfolgte mit dem Gewinn des Großprojektes SAR-Lupe für die Bundeswehr der Durchbruch zum Systemanbieter für Satelliten.



Wachstum, Internationalisierung und strategische Expansion



In den Folgejahren setzte OHB auf gezielte Akquisitionen und starke Partnerschaften. Durch die Integration von Unternehmen in Deutschland und Europa erweiterte die Gruppe ihr Portfolio entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Raumfahrt.



Ein weiterer zentraler Meilenstein war 2010 der Gewinn der Ausschreibung für das europäische Navigationssystem Galileo, für das OHB am Ende insgesamt 34 Satelliten lieferte - ein Projekt, das die Position des Unternehmens als einer der führenden Raumfahrtanbieter Europas nachhaltig stärkte.



Technologische Exzellenz für Erde und Weltraum



Ob Erdbeobachtung, Navigation, Telekommunikation, Aufklärung oder Exploration: Heute realisiert OHB anspruchsvolle Missionen für nationale und internationale Auftraggeber - von Satelliten über Trägerraketen bis hin zum Bodensegment und zur Datenanalyse.



Damit erwirtschaftete die OHB-Gruppe im vergangenen Geschäftsjahr eine Gesamtleistung von rund 1,2 Milliarden Euro und beschäftigt weltweit über 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Trotzdem befindet sich das Unternehmen weiterhin mehrheitlich in Familienhand und blickt in eine Zukunft, in der die Raumfahrt als kritische Infrastruktur eine Schlüsselrolle für Kommunikation, Sicherheit, Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung spielt.





Kontakt:



Medienvertreter:

Marianne Radel

Unternehmenskommunikation

Tel: +49 421 2020 9159

E-Mail: marianne.radel@ohb.de



Investoren und Analysten:

Marcel Dietz

Investor Relations

Tel: +49 421 2020 6426

E-Mail: ir@ohb.de



30.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News